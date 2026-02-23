Bimbo col cuore bruciato per l’ospedale la cartella clinica è completa Le accuse della famiglia sui fogli spariti | In 45 giorni neanche una Tac

L’ospedale Monaldi ha dichiarato che la cartella clinica del bambino con il cuore bruciato è completa, dopo le accuse della famiglia di mancata diagnosi e di documenti scomparsi. La famiglia sostiene che in 45 giorni non siano state eseguite neanche una Tac, sollevando dubbi sulla gestione delle cure. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha respinto le accuse, affermando di aver fornito tutte le informazioni richieste. La vicenda resta sotto attenzione pubblica.

L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha respinto le accuse dell'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, morto sabato all'ospedale Monaldi di Napoli. In una nota, l'ospedale «smentisce con fermezza» le dichiarazioni del legale secondo cui dalla cartella clinica consegnata alla famiglia mancherebbe il diario di perfusione, ovvero il tracciato di circolazione extracorporea che documenterebbe il momento in cui al bambino è stato rimosso il cuore originario durante il trapianto. La ricostruzione dell'ospedale. Secondo l'Azienda dei Colli, il documento in questione era regolarmente allegato alla cartella clinica, «acquisito dall'autorità giudiziaria in data 20 gennaio 2026 e consegnato alla famiglia il 19 febbraio 2026».