Autista di scuolabus condannato a 13 anni per abusi sulle bimbe la lettera dal carcere | Perdonatemi

Un autista di scuolabus condannato a 13 anni di carcere per abusi su tre bambine ha scritto una lettera dal carcere, chiedendo perdono. La condanna, ottenuta tramite rito abbreviato, riflette la severità delle accuse e la gravità del reato. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla responsabilità delle figure di fiducia.

Autista di scuolabus condannato a 13 anni per violenza sessuale su tre bambine: regali, silenzi e abusi traditi dalla fiducia - A Torino la sentenza dopo il rito abbreviato: vittime tra i 9 e i 13 anni, sequestrati video pedopornografici e riconosciuto un risarcimento di 78mila euro ... giornalelavoce.it

Autista di scuolabus abusa di tre bimbe (tra cui una figlia di amici): condannato a 13 anni. Le scuse ai genitori: "Sono mortificato" - Una delle tre piccole vittime, di 9 anni, è stata prima costretta dal 50enne a guardare video pornografici, per poi andare oltre, fino agli abusi fisici. today.it

++ Scuolabus, l'autista abusava delle bambine: condanna a 13 anni ++ Un autista 50enne di Torino è stato condannato a 13 anni e 2 mesi per violenza sessuale su minori. Adescava bambine tra i 9 e i 13 anni con regali e attenzioni, abusandole anche sullo s facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.