In occasione della Giornata internazionale della donna, è stata inaugurata ieri una mostra intitolata “Unite da un filo d’amore” che raccoglie opere di ricamo provenienti da Assisi, Betlemme e dalla Palestina. La mostra, aperta al pubblico con ingresso gratuito, rimarrà visitabile fino al 12 aprile. L’esposizione mette in mostra i lavori artigianali di queste tre località, collegati da un filo simbolico di solidarietà.

È stata inaugurata ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mostra “ Unite da un filo d’amore “: propone lavori dell’ arte del ricamo di Assisi, Betlemme e la Palestina; è visitabile, con ingresso libero, fino al 12 aprile. All’inaugurazione, nella sala ex Pinacoteca, sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, Luisa Morgantini ex presidente del Parlamento europeo e attivista per pace e diritti umani, Daoud Ismail, promotore della cultura palestinese che ha fornito alcune opere in mostra, Liviana Bortolussi, responsabile della “Rete Radiè Resch“, Tiziana Borsellini e Angela Seracchioli, curatrici della mostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, Betlemme e Palestina “Unite da un filo d’amore“

