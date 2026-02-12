Una vacanza di pace dalla Palestina | il comune che ospita 14 bambini da Betlemme

Seregno accoglie 14 bambini di Betlemme in una vacanza di pace. Dopo la visita ufficiale in Palestina, due sindaci brianzoli portano avanti il progetto e ora il comune si prepara ad ospitare i piccoli, offrendo loro giornate all'insegna di sport e socialità. La città si mette in moto per far vivere ai bambini un momento di serenità lontano dai conflitti.

Dopo la missione istituzionale che si è svolta in Palestina dal 5 all’8 febbraio e alla quale hanno partecipato due sindaci brianzoli, Seregno si prepara a ospitare 14 bambini in arrivo da Betlemme, all'insegna dello sport e della coesione sociale. L'obiettivo è quello di regalare ad un gruppo di bambini degli attimi di pace e di serenità, fuori dalle sofferenze che vivono quotidianamente. Negli scorsi giorni, diversi amministratori cittadini tra cui il sindaco di Seregno Alberto Rossi, assieme alla prima cittadina di Lesmo Sara Dosssola e ai sindaci di Lecco, Gorgonzola, Arese e Legnano hanno fatto tappa in Cisgiordania, tra Betlemme, Gerusalemme e Gerico.🔗 Leggi su Monzatoday.it

