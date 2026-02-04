Guardiola discorso da Nazioni Unite su Ice Sudan e Palestina Ma evita di parlare di Emirati Arabi Uniti Times

Pep Guardiola ha preso la parola all’ONU, parlando di crisi in Sudan, Palestina e Ice. Il suo discorso di 16 minuti si è concentrato sui conflitti e le difficoltà in quei Paesi, lasciando da parte la questione degli Emirati Arabi Uniti. Ha scelto di parlare con toni diretti e concreti, come se fosse in un’assemblea internazionale, non in una conferenza stampa.

Un intervento di 16 minuti più adatto all’assemblea generale dell’Onu che a una asettica sala stampa di Manchester. Pep Guardiola a tutto campo alla vigilia del match con il Newcastle. Parlando di «genocidio in Palestina», delle guerre in Ucraina e in Sudan e delle uccisioni compiute da membri dell’United States Immigration and Customs Enforcement, l’Ice. L’analisi de l Times. Guardiola è stato sempre impegnato politicamente in passato. Ha fatto campagna per un referendum sull’indipendenza della Catalogna ed è sostenitore di Open Arms, l’ong spagnola che soccorre i rifugiati nel Mediterraneo. Le parole di Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola discorso da Nazioni Unite su Ice, Sudan e Palestina. Ma evita di parlare di Emirati Arabi Uniti (Times) Approfondimenti su Guardiola ONU Protetto: Dal Sudan alla Tanzania, quella degli Emirati Arabi Uniti è sempre più economia del massacro InsideOsint – Dal Sudan alla Tanzania, quella degli Emirati Arabi Uniti è sempre più economia del massacro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Guardiola ONU Pep Guardiola e il discorso sui bambini di Gaza: «Li abbiamo abbandonati» – Il videoL'allenatore del Manchester City ha partecipato a un evento di Act for Palestine, indossando una kefiah L'articolo Pep Guardiola e il discorso sui bambini di Gaza: «Li abbiamo abbandonati» – Il video ... msn.com La missione di pace delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha lanciato l’allarme sulle conseguenze di un’operazione aerea israeliana avvenuta domenica 1 febbraio nel Libano meridionale, durante la quale è stata rilasciata una “sostanza chimica sconosciut - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 assieme alle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. Firmata una Joint Declaration per portare l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali e dimezzare i decessi e le lesioni entro il 2030. bit.ly/3M0jxBC @milanocortina26 x.com

