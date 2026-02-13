Gira con un piccone per le vie del paese Poco prima era stato sfasciato un distributore di bibite

Gira con un piccone per le vie del paese, poco prima aveva sfasciato un distributore di bibite e un cambiamonete: questa notte, alle 1,30, un uomo si è aggirato con violenza all’interno dell’autolavaggio Car Wash Caste sulla via Romana a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio, provocando danni ingenti con il solo scopo di rubare il denaro contenuto nelle macchinette.

Altopascio, 13 febbraio 2026 – Ha distrutto un distributore automatico di bibite e un cambiamonete. E’ successo all’1,30 di stanotte, 13 febbraio, all'auto all'autolavaggio Car Wash Caste sulla via Romana a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. L'uomo, a volto coperto, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza da cui partiranno le indagini dei carabinieri per cercare di individuarlo. Nell'arco della notte alle forze dell'ordine sarebbero arrivate peraltro più segnalazioni di un uomo che si aggirava per le vie della frazione con un piccone in mano e potrebbe essere proprio quello che ha colpito all'autolavaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gira con un piccone per le vie del paese. Poco prima era stato sfasciato un distributore di bibite Approfondimenti su gira piccone Cellino San Marco, torna l'appuntamento con "MascheriAmo il Carnevale”, le vie del paese in festa Cellino San Marco si prepara a riempire le strade di allegria domenica 15 febbraio. Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era stato accoltellato poco prima: è in pericolo di vita. Caccia all’aggressore Il set del film “Se venisse anche l’inferno” ha fatto nuovamente tappa a Prato. Dopo villa Niccolini lo scorso novembre, le riprese questa volta sono state girate a villa Guicciardini, anche in questo caso messa a disposizione dall’imprenditore Manuele Lo Conte, - facebook.com facebook