Assalto con il piccone alla villa del manager Maurizio Salamone | Depredata la cassaforte un lavoro di almeno un' ora Il raid mentre la famiglia era fuori a cena

Dopo aver trovato la famiglia fuori a cena, dei banditi hanno assaltato una villetta in via Morganella Est a Ponzano. Armati di un piccone, hanno forzato l’ingresso e depredato la cassaforte, un’operazione durata circa un’ora. L’obiettivo era il manager Maurizio Salamone, ma non ci sono stati feriti o sequestri. La polizia sta indagando sull’accaduto.

PONZANO - I ladri hanno colpito ancora una volta in via Morganella Est, scegliendo come obiettivo una villetta non lontana dal centro di Ponzano. Una volta entrati, tra le 19.15 e le 22.30, mentre la famiglia era a cena fuori, hanno cercato ciò per cui erano venuti: la cassaforte, nascosta da qualche parte nel seminterrato. Nonostante il contenitore fosse stato rinforzato proprio per resistere ai saccheggi, i malviventi sono comunque riusciti ad aprirlo. Il bilancio è pesantissimo: sommando al valore dei monili un po’ di denaro contante, si arriva a 30 mila euro. Valore sparito in una sera, dritto nelle tasche dei malviventi. Farmaci salvavita rubati dall'ospedale, le sorelle Vitiello indagate: «Non siamo state noi» Il racconto «Sono entrati dal retro dell’abitazione - spiega Maurizio Salamone, padrone di casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

