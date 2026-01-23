Assalto con la marmotta al The Space | esplode il bancomat ma il colpo fallisce

A Surbo, in provincia di Lecce, si è verificato un tentativo di furto con la tecnica della

Un commando di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena, situato nei pressi del cinema multisala di Surbo. La banda si è dileguata a bordo di due Suv. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri SURBO – Ennesimo assalto con la tecnica della “marmotta” in provincia di Lecce. Un colpo che, esattamente come il penultimo di una lunga serie, quello, di Squinzano del 16 gennaio scorso, è andato a vuoto, pur provocando notevoli danni. Il forte boato che ha scosso la quiete notturna, questa volta, si è udito della zona commerciale di Surbo. Intorno alle 3,15 di questa notte, un commando di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena, situato nei pressi del cinema multisala The Space.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomatNella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti.

Leggi anche: Esplosione a Mancaversa: nuovo assalto con la “marmotta” a sportello bancomat

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La banda della marmotta ci riprova con un bancomat: via a mani vuote, dissemina chiodi lungo la strada; Boato nella notte a Triggiano: banda della marmotta fa esplodere sportello bancomat; Doppia marmotta: i banditi fanno saltare in aria un altro bancomat nel Brindisino; Esplode il bancomat a Peschici, ennesimo assalto con la tecnica della marmotta.

Assalto con la marmotta al The Space: esplode il bancomat, ma il colpo fallisceUn commando di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena, situato nei pressi del cinema multisala di Surbo. La banda si è dileguata a bordo di due Suv. Sul post ... lecceprima.it

Assalto al bancomat del The Space: forte esplosione a Surbo, ma il colpo fallisceTorna in azione la banda della marmotta. Preso di mira l'atm vicino al cinema The Space a Surbo, nel nord Salento, ma anche questa volta nonostante la forte esplosione il ... quotidianodipuglia.it

La Banda della marmotta colpisce ancora: assalto a un bancomat di Torremaggiore - facebook.com facebook

Assalto notturno al #bancomat in piazza a Torremaggiore, colpo con la tecnica “marmotta” x.com