Assalto nella notte | esplosione e fuga ma a mani vuote Fallisce il colpo al bancomat

Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di furto al bancomat, ma i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Non si registrano feriti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

UGGIANO LA CHIESA – Una forte esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Uggiano la Chiesa, svegliando di soprassalto i residenti di via Verdi. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese, preso d'assalto intorno alle 2,50 di questa notte.

