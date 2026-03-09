Asili nido sul territorio | c' è l' interrogazione per sapere ubicazione costi e capacità

Un’interrogazione consiliare è stata presentata per ottenere informazioni precise sulla posizione, i costi e la capacità degli asili nido comunali ancora in fase di costruzione. L’obiettivo è fare chiarezza sui progetti in corso e sulla gestione futura di queste strutture. La richiesta è stata avanzata dai consiglieri per avere dati aggiornati e dettagliati sullo stato dei lavori.

Un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sulla realizzazione e sulla futura gestione degli asili nido comunali attualmente in fase di costruzione sul territorio cittadino. A presentarla è stato il consigliere comunale Gianfranco Corvino, che ha chiesto all’amministrazione comunale informazioni dettagliate sullo stato dei lavori, sui costi sostenuti e sul modello gestionale che sarà adottato. Nel documento Corvino ricorda che sul territorio sono in corso diversi interventi per la realizzazione di strutture destinate a ospitare nuovi asili nido comunali. Alla luce di questi progetti, il consigliere ritiene necessario acquisire un quadro informativo aggiornato e puntuale sia sugli interventi in corso sia sulle modalità con cui il servizio sarà organizzato una volta completate le opere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

