A Bari, il costo medio mensile degli asili nido si attesta intorno ai 158 euro per famiglie con un Isee di 15.000 euro, mentre per chi ha un Isee di 25.000 euro la retta media è di circa 263 euro. Questi dati offrono un quadro generale delle spese sostenute dalle famiglie per l’accesso ai servizi di prima infanzia nella città pugliese.

A Bari la retta media mensile degli asili nido è di 158 euro, in una condizione familiare con un Isee pari a 15mila euro e di 263 per chi ha un valore di 25mila. Lo afferma uno studio sui servizi educativi della prima infanzia redatto dal servizio Stato Sociale della Uil.La differenza con altre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Giampietro (Pd) sugli asili nido: "Tre asili nido sotto la soglia di vulnerabilità sismica e intanto i nuovi non aprono"

Leggi anche: Asili nido, Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten: copertura al 28,8%

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scuole dell’infanzia comunali, al via le iscrizioni per l’anno 2026/27; Cantieri Bari 2026: mappa dei lavori Pnrr, mobilità Brt e piano sicurezza edifici. La mappa; Assegno unico più alto per chi rinnova Isee entro febbraio: le famiglie con due figli e casa di proprietà possono guadagnare oltre 2.100 euro in più all'anno.

I costi degli asili nido a Bari: la retta media è di 158 euro - A Bari la retta media mensile degli asili nido è di 158 euro, in una condizione familiare con un Isee pari a 15mila euro e di 263 per chi ha un valore di 25mila. baritoday.it

Pnrr, il caso “asili nido”: i Comuni frenati dai costi di gestione - Se c’è un caso di scuola che ben spiega le difficoltà di realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è quello degli asili nido, soprattutto quando ormai mancano meno di 12 mesi alla ... ilfattoquotidiano.it

San Giorgio del Sannio – Nuovi asili, dubbi sui costi di gestione - facebook.com facebook