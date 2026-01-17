Barzio bufera sul bonus asili nido | Famiglie escluse il nulla per 5 anni
A Barzio si apre un dibattito sulla recente esclusione delle famiglie locali dal bando regionale
Scontro politico sul mancato accesso delle famiglie barziesi al bando regionale "Nidi gratis plus", il contributo di Regione Lombardia per ridurre le rette degli asili nido. Il gruppo di minoranza "Barzio nel cuore" ha lanciato un duro attacco all'amministrazione comunale, denunciando che mentre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
