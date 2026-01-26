Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i programmi televisivi si sono confrontati negli ascolti di prima serata. Tra i principali appuntamenti,

La Rai sfiora il tris nella giornata di domenica 25 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Prima di noi (Rai 1) ma comunque davanti a Report (Rai 3). Ai piedi del podio Che tempo che fa fine (Nove), Le Iene (Italia 1), Il sesso degli angeli (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il castello (La7) e Attacco al potere (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le Iene

Ascolti tv ieri domenica 18 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi, Report, Le IeneI dati di ascolto di domenica 18 gennaio 2026 mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi in prima serata.

Leggi anche: Ascolti tv domenica 7 dicembre: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario, Report e Che tempo che fa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 18 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi, Report, Le Iene; Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti; Ascolti TV 18 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Ornella senza fine; Ascolti tv ieri 18 gennaio, chi ha vinto tra 'Chi vuol essere milionario' e 'Prima di noi'.

Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Prima di Noi, mentre su Canale 5 l'appuntamento ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 25 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Chi Vuol Essere Milionario e Prima di NoiAscolti tv ieri 25 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 25 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com

Ieri sera, la fiction di Sabrina Ferilli ha fatto ascolti record!!! facebook