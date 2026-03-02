Ascolti tv domenica 1 marzo | Franco Battiato Chi vuol essere milionario Le Iene

Domenica 1 marzo 2026, i programmi più seguiti in televisione sono stati il Festival di Sanremo su Rai 1, trasmissione dedicata alla musica e agli artisti italiani, insieme alle repliche di “Chi vuol essere milionario” e alle puntate de “Le Iene”. Gli ascolti televisivi hanno registrato dati di share e audience specifici, con il festival che ha attirato la maggior parte del pubblico nella serata.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 Una commedia pericolosa. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 1 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l'ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. Franco Battiato. Il lungo viaggio, Rai 1/ Trama e cast del biopic sul grande cantautore, oggi 1 marzo 2026Franco Battiato. Il lungo viaggio, in onda oggi, domenica 1 marzo, su Rai 1 alle 21.30, è un film biografico sul cantautore siciliano diretto da Renato De Maria Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c'è da sapere sul filmFranco Battiato - Il lungo viaggio: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 In Franco Battiato. Il lungo viaggio, Dario Aita interpreta il cantautore siciliano in un modo quasi viscerale, fondendosi completamente con il suo personaggio.