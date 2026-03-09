Ascolti TV 8 marzo 2026 chi ha vinto tra Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario | la sfida tra De Martino e Scotti
Domenica 8 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi due programmi: Imma Tataranni su Rai1 e Chi vuol essere milionario? su Canale 5. I dati ufficiali indicano quale delle due trasmissioni abbia ottenuto più spettatori durante la serata, con particolare attenzione alle performance delle due reti principali italiane. La sfida tra i conduttori De Martino e Scotti ha attirato l’interesse del pubblico.
I risultati degli ascolti tv di domenica 8 marzo 2026: la sfida tra Rai1 con Imma Tataranni e Canale 5 con Chi vuol essere milionario?. I numeri dell'access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
