Ascolti tv 15 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario De Martino sfida Gerry Scotti

Il pubblico ha scelto di seguire di più Chi vuol essere milionario?, che ha battuto Cuori 3 nella serata del 15 febbraio. La gara tra i programmi si è concentrata sui numeri di ascolto e ha visto De Martino sfidare Gerry Scotti in un confronto diretto. La fiction di Rai1, invece, ha raccolto meno spettatori rispetto al quiz di Canale 5. I dati ufficiali mostrano che quasi tre milioni di italiani hanno preferito il quiz televisivo.

La sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5. In access prime time la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 15 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti Questa sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti. Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di battaglia tra diversi programmi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascolti tv giovedì 12 febbraio, sfida prime time Affari tuoi – La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali; Ascolti tv, The Voice Kids di Antonella Clerici batte C'è Posta per Te con Maria De Filippi; Ascolti Tv: C’è Posta per Te perde (dopo anni). La clamorosa rimonta di Antonella Clerici. Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino sfida Gerry ScottiLa sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5 ... fanpage.it Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it Nell'ultima puntata del torneo di Chi Vuol Essere Milionario, tre concorrenti si sono sfidati per il montepremi sotto la conduzione di Gerry Scotti. https://serial.everyeye.it/notizie/chi-vuol-milionario-torneo-domenica-15-febbraio-vinto-859826.htmlutm_medium - facebook.com facebook ! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com