Ascolti tv domenica 21 dicembre | la sfida tra L'Eredità e Chi vuol essere milionario? i dati di Scotti e De Martino

Gli ascolti tv di domenica 21 dicembre 2025. Chi ha vinto la sfida tra L'Eredità Gran Galà Telethon e Chi vuol essere milionario? in prima serata, i dati di Affari Tuoi e La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ascolti tv domenica 21 dicembre: L’Eredità, Chi vuol essere milionario, Zelig on

Leggi anche: Ascolti TV 9 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e La notte nel cuore, la sfida tra Scotti e De Martino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I programmi in tv domenica 21 dicembre 2025; Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky; Ascolti tv: Rai1 o Canale 5, chi ha vinto? I dati sono molto chiari. C'è un chiaro vincitore e un clamoroso flop.

Ascolti tv ieri 21 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it