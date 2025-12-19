Arzano | Furto di energia elettrica e pistola clandestina Padre e figlio in manette arrestati dai Carabinieri
A Arzano, un blitz dei Carabinieri ha portato all’arresto di un padre e un figlio coinvolti in un furto di energia elettrica presso uno stabilimento di produzione di infissi. Durante l’operazione, è stata rinvenuta anche una pistola clandestina. L’indagine mette in luce un grave episodio di illegalità, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.
Furto di energia elettrica in uno stabilimento di infissi: scoperta ad Arzano. Furto di energia elettrica in uno stabilimento che produce infissi in alluminio e ferro. A scoprirlo i carabinieri della tenenza di Arzano nel tardo pomeriggio di ieri. Nessun contratto di fornitura energetica ma illuminazione comunque garantita da un allaccio diretto alla rete elettrica. Non è stata solo la mancanza di un contatore in attività a scomodare i militari. In uno degli uffici dell’azienda, rinvenuta e sequestrata una pistola 357 magnum con matricola abrasa e 6 proiettili nel tamburo. E ancora 43 cartucce dello stesso calibro, 50 calibro 9x21mm, 7 calibro 7,65mm e una carabina ad aria compressa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
