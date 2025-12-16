ALT Stazione del Gusto entra nel cuore delle città e ridisegna la pausa di qualità

ALT Stazione del Gusto si espande e si trasforma, entrando nel cuore delle città. Da semplice punto di sosta in viaggio, diventa un vero e proprio spazio di ristorazione contemporanea, adattandosi alle nuove abitudini urbane. In un mese cruciale, tra novembre e dicembre, il marchio rinnova la sua presenza, offrendo un’esperienza di qualità pensata per le esigenze di una clientela sempre più dinamica.

© Linkiesta.it - ALT Stazione del Gusto entra nel cuore delle città e ridisegna la pausa di qualità ALT Stazione del Gusto cresce, cambia, si espande. E lo fa in un mese cruciale, tra fine novembre e dicembre, con un ritmo che somiglia alla corsa di un marchio che non si ferma: non più soltanto un'esperienza legata alla sosta in viaggio, ma un luogo vero di ristorazione contemporanea, pensato per le città e per le loro abitudini mutevoli. Il passaggio è netto. Il 3 dicembre ha aperto a Milano, in via Molino delle Armi 51, nel cuore della zona Ticinese: è il primo ALT interamente urbano nella città di Milano, svincolato dalla rete delle stazioni di servizio. Un cambio di passo che segna una nuova stagione.

