Arte terapia | masterclass su Dinamica mentale base

Il 13 e 14 marzo, dalle 9,30 alle 18,30, presso le Aule Abarc si svolgerà una masterclass gratuita di Arte Terapia, con focus sulla Dinamica Mentale Base. L’evento è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, con possibilità di partecipare anche minorenni previa autorizzazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa e immersiva dedicata al rapporto tra arte e benessere.
La Masterclass sarà condotta da Marco Ciscato, counselor dinamico relazionale dell’Istituto Serblin di Vicenza; con il coordinamento di Roberta Cuzzola, prof.ssa di Principi e tecniche della Terapeutica Artistica in ABARC; e con l’introduzione di David Murolo, progettista culturale – progetto GenerAttivi. L’iniziativa, organizzata dal Centro Giovanile Comunale GenerAttivi in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con il supporto del programma POCrci.3.1.t -Largo ai giovani- promosso dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, propone un approccio che integra arte, musica, corpo e ascolto interiore; offrendo strumenti pratici per sviluppare creatività, equilibrio emotivo e consapevolezza personale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
