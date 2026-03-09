Arte terapia | masterclass su Dinamica mentale base

Il 13 e 14 marzo, dalle 9,30 alle 18,30, presso le Aule Abarc si svolgerà una masterclass gratuita di Arte Terapia, con focus sulla Dinamica Mentale Base. L’evento è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, con possibilità di partecipare anche minorenni previa autorizzazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa e immersiva dedicata al rapporto tra arte e benessere.