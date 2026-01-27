Maxiblitz al Quarticciolo con i paracadutisti del Tuscania | 13 arresti sequestrate 800 dosi di crack e cocaina

27 gen 2026

L’operazione dei carabinieri al Quarticciolo ha portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di circa 800 dosi di crack e cocaina. Una lunga attività di controllo che ha evidenziato l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nella zona.

Operazione dei carabinieri con i parà del Tuscania al Quarticciolo: dodici ore di controlli, 13 arresti in flagranza e circa 800 dosi di droga sequestrate.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Parà del Tuscania cingono d'assedio il Quarticciolo: sequestrate 800 dosi di crack e cocaina (video)

In un’operazione delle forze dell’ordine nel quartiere Quarticciolo, i parà del Tuscania hanno sequestrato oltre 800 dosi di crack e cocaina, arrestando 13 spacciatori.

Roma. Quarticciolo. Prosegue la repressione a illegalità e degrado da parte dei Carabinieri e dei parà del Tuscania. In 12 ore, 13 arresti e sequestrate oltre 800 dosi di coca e crack

In Quarticciolo, Roma, prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine contro illegalità e degrado.

