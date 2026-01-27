Maxiblitz al Quarticciolo con i paracadutisti del Tuscania | 13 arresti sequestrate 800 dosi di crack e cocaina

L’operazione dei carabinieri al Quarticciolo ha portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di circa 800 dosi di crack e cocaina. Una lunga attività di controllo che ha evidenziato l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nella zona.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.