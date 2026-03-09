Arriva il ministro Valditara in Brianza strade chiuse | come cambia la viabilità

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si recherà in Brianza per partecipare all’inaugurazione del nuovo polo formativo Move Academy di via Monte Bianco a Limbiate. In occasione dell’evento, alcune strade della zona verranno chiuse temporaneamente. La visita del ministro a Limbiate è prevista per questa giornata.

In occasione dell’apertura del nuovo polo formativo Move Academy di via Monte Bianco a Limbiate, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà tappa in città. Il suo arrivo è atteso intorno alle 10. Al fine di garantire la sicurezza e una corretta gestione della viabilità durante l’evento, la polizia locale ha disposto alcune modifiche temporanee alla sosta tra le 10 e le 12 di lunedì 9 marzo. In via Sant’Antonio da Padova, nei pressi del parcheggio, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area laterale destra, a eccezione dei mezzi autorizzati. In via Monte Bianco, all’altezza del civico 133, l’amministrazione comunale ha imposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, dall’intersezione con la ex SS 527 Monza-Saronno, eccetto i mezzi autorizzati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

