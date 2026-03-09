Arrestato 39enne per violenza sessuale verso una bambina sconterà oltre sei anni

Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su una bambina durante l’estate del 2022. La sua condanna prevede una pena di oltre sei anni di reclusione. L’episodio ha coinvolto direttamente la vittima e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La procedura giudiziaria è arrivata a conclusione con l’esecuzione dell’arresto.

Atti osceni davanti a una bambina di sette anni al parco di Villa Aggazzotti: i carabinieri di Formigine hanno eseguito lordine di carcerazione nei confroni di uno straniero La giustizia ha fatto il suo corso per un grave episodio che nell'estate del 2022 aveva scosso profondamente la comunità di Formigine. Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno rintracciato e arrestato un uomo di 39 anni di origini ghanesi, residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. L'accusa che lo ha portato dietro le sbarre è pesante: violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

