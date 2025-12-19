Roma violenza sessuale di gruppo | vittima una ragazza 29enne condannato a sei anni

A Roma, una giovane di 22 anni originaria della Bolivia è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Un episodio che ha scosso la città e portato alla condanna di un uomo di 29 anni a sei anni di reclusione. L'evento mette ancora una volta sotto i riflettori il tema della tutela delle vittime e della lotta contro la violenza di genere.

Una ragazza è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Roma. Un dramma vissuto da una 22enne originaria della Bolivia. Per la vicenda, che risale al 2024, un 29enne del Senegal è stato condannato dal tribunale di Roma a sei anni di carcere. I fatti. In questa vicenda sono coinvolti anche un italiano di 23 anni che ha optato per il rito abbreviato mentre un terzo indagato è tuttora ricercato.

Violenza sessuale in un appartamento a Roma, una condanna a 6 anni - Lo stupro è avvenuto nell'aprile del 2024 in una casa di via Condotti, in pieno centro storico. rainews.it

Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni - I giudici della quinta sezione collegiale del tribunale di Roma hanno condannato 6 anni di carcere un cittadino senegalese di 29 anni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna avve ... msn.com

Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni. Stupro avvenuto nell'aprile del 2024. Coinvolti altri due uomini, uno è ricercato #ANSA x.com

