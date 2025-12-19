Roma violenza sessuale di gruppo | vittima una ragazza 29enne condannato a sei anni

A Roma, una giovane di 22 anni originaria della Bolivia è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Un episodio che ha scosso la città e portato alla condanna di un uomo di 29 anni a sei anni di reclusione. L'evento mette ancora una volta sotto i riflettori il tema della tutela delle vittime e della lotta contro la violenza di genere.

Una ragazza è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Roma. Un dramma vissuto da una 22enne originaria della Bolivia. Per la vicenda, che risale al 2024, un 29enne del Senegal è stato condannato dal tribunale di Roma a sei anni di carcere.Violenza sessuale di gruppo a RomaI fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

