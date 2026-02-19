Violenza sessuale su 13enni | istruttore condannato a oltre sei anni di reclusione

L’istruttore di un ricreatorio di Trieste è stato condannato a oltre sei anni di carcere per aver commesso abusi sessuali su minori di 13 anni. La sentenza arriva dopo le accuse di violenza contro due ragazze di 12 e 13 anni, che avevano confidato quanto subito. Le indagini hanno confermato le accuse, portando alla condanna definitiva. La vicenda ha scosso la comunità, che ora si interroga sulle misure di sicurezza adottate nelle strutture per adolescenti. La sentenza rappresenta un passo importante contro la violenza sui minori.

L'educatore è accusato di aver palpeggiato e molestato ripetutamente cinque ragazze in un ricreatorio di Trieste. Per un anno non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati prevalentemente da minori. Il tribunale ha anche disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici Condannato in primo grado a sei anni e sette mesi di reclusione l'educatore di un ricreatorio di Trieste per aver esercitato violenza sessuale su ragazze dai 12 ai 13 anni. L'uomo, stando a quanto emerge dagli atti, aveva toccato in più occasioni i glutei e il seno a cinque ragazze, oltre ad aver rivolto loro battute allusive a sfondo sessuale.