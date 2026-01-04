Grande Nottata Horror XVII edizione | cinema da brividi a Piove di Sacco
Venerdì 9 gennaio si svolge a Piove di Sacco la XVII edizione della “Grande Nottata Horror”, un appuntamento dedicato al cinema di genere. Un’occasione per appassionati e curiosi di vivere una notte all’insegna del brivido, tra film e atmosfere inquietanti. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’evento su Facebook.
Venerdì 9 gennaio in programma nella sua XVII edizione la "Grande Nottata Horror". Appuntamento al Cinema Marconi di Piove di Sacco alle ore 21.
