Grande Nottata Horror XVII edizione | cinema da brividi a Piove di Sacco

Venerdì 9 gennaio si svolge a Piove di Sacco la XVII edizione della “Grande Nottata Horror”, un appuntamento dedicato al cinema di genere. Un’occasione per appassionati e curiosi di vivere una notte all’insegna del brivido, tra film e atmosfere inquietanti. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’evento su Facebook.

