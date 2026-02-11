Borsellino spazzata via la pista nera | Non fu tradito dall’uomo dell’Msi

La pista nera legata all’assassinio di Borsellino si sgretola ancora di più. In commissione Antimafia, il procuratore De Luca smonta le affermazioni del pentito Lo Cicero, che erano state supportate anche da altri due colleghi. De Luca dice che non ci sono prove concrete e che la versione del pentito non regge. La verità sulla strage di via D’Amelio resta ancora più lontana.

In commissione Antimafia il procuratore De Luca smonta la ricostruzione del pentito Lo Cicero avvalorata da due suoi colleghi: «Nulla di serio». L’amico che fece piangere il giudice eroe? «Per noi non era Lo Porto ». È stata una giornata singolare quella di ieri. Quasi straniante. Un procuratore della Repubblica ha parlato per due ore per smentire il contenuto di una trasmissione televisiva. Detta così potrebbe sembrare un’iniziativa da Corea del Nord. Ma in realtà il capo degli inquirenti di Caltanissetta, Salvo De Luca, in commissione Antimafia, è parso «parlare a nuora perché suocera intenda». 🔗 Leggi su Laverita.info

Report torna a focalizzarsi sulla pista nera delle stragi di Falcone e Borsellino, sollevando nuovamente dubbi sulla versione ufficiale.

