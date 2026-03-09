Armi l' Europa è il più grande importatore di armi al mondo | oltre ad essere sotto permanente ricatto degli USA siamo pure scemi

L’Europa importa la maggior parte delle armi che utilizza, principalmente dagli Stati Uniti, senza produrle internamente. La crescente presenza di armamenti nel continente non ha portato a una rapida riconversione delle industrie di difesa europee. Uno studio evidenzia come questa dipendenza abbia contribuito all’espansione delle armi a livello globale, sottolineando la mancanza di capacità di produzione autonoma in Europa.

L’espansione delle armi nel mondo è dovuta all‘Europa. I trasferimenti internazionali di sistemi militari crescono del 9,2% tra il periodo 2016-2020 e il quinquennio 2021-2025. I dati emergono da un nuovo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) che analizza le tendenze del mercato mondiale degli armamenti. Il forte aumento della domanda europea ha triplicano gli acquisti del continente e fatto conquistare alla regione la prima posizione per importazione. L’Europa riceve il 33% delle importazioni globali di armi. Nel quinquennio precedente la quota raggiungeva solo il 12%. E’ la ricetta NATO che ha imposto il passaggio: gli USA hanno deciso che L’Europa deve aumentare il budget che dedica alla difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

