L’Iran in fiamme e il solito copione occidentale | Usa in armi Europa prona notizie gonfiate e allarmi inascoltati

In questo articolo si analizzano le recenti tensioni in Iran, evidenziando come le notizie provenienti dall’Occidente spesso siano influenzate da interessi politici e mediatici. Pur condannando il regime iraniano, si invita a una lettura critica delle fonti e dei messaggi che circolano, evitando facili semplificazioni e sensazionalismi. Un’analisi sobria e obiettiva per comprendere meglio un contesto complesso e delicato.

Poiché la madre degli sciocchi ha la gravidanza facile e scriviamo nelle ore in cui tutti si aspettano (o desiderano) un attacco americano contro l'Iran, proponiamo subito l'inevitabile disclaimer for dummies e per fanatici: non siamo simpatizzanti degli ayatollah né della Repubblica islamica, che consideriamo un regime fallito sotto ogni punto di vista, oppressivo e crudele. D'altra parte, quanta ottusità strategica occorre a un Paese sciita per inimicarsi un Medio Oriente dove 9 musulmani su 10 sono sunniti? E quanta idiozia tattica ci voleva per assaltare l'ambasciata Usa appena preso il potere a Teheran, nel 1979 della Rivoluzione islamica? Quel che pensiamo dell'Iran lo abbiamo detto chiaro e tondo nei molti articoli di cronaca e di approfondimento che abbiamo dedicato al tema e qui finisce il disclaimer.

