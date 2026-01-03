Rogo Le Constellation | Jacques e Jessica Moretti sotto inchiesta per omicidio colposo e sicurezza violata

Il tragico incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, ha provocato 40 decessi e numerosi feriti. Jacques e Jessica Moretti sono attualmente sotto inchiesta per omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza. L’indagine mira a chiarire le responsabilità e le cause dell’incendio, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici.

Il rogo di Capodanno e le accuse ai proprietari. Il tragico incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, nella notte di Capodanno, ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di oltre 120 persone. Al centro dell'inchiesta figurano i proprietari, Jacques e Jessica Moretti, accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposi. Le autorità svizzere stanno esaminando ogni dettaglio relativo alle misure di sicurezza antincendio, incluse le uscite di emergenza e la scala che dal seminterrato conduceva al livello strada, dove si tenevano i festeggiamenti. Le indagini si concentrano anche sui materiali utilizzati per gli arredi e sulle modifiche effettuate dai proprietari dopo aver preso in gestione il locale.

