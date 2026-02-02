Rintracciato straniero con precedenti penali | sarà rimpatriato dal Cpr di Bari

La polizia ha catturato uno straniero con precedenti penali nel Cpr di Bari. Gli agenti hanno intensificato i controlli in città, rispondendo alle nuove esigenze di sicurezza. Ora l’uomo sarà rimpatriato, come previsto dalle procedure. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Il provvedimento emesso dal questore di Bari: l’uomo, con precedenti penali, è ritenuto socialmente pericoloso in quanto autore di numerose condotte illecite Proseguono a Bari i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Annino Gargano, finalizzati al rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica. Nel corso delle operazioni condotte nel fine settimana, la polizia ha individuato un cittadino straniero risultato privo di regolare titolo di soggiorno. L’uomo è stato rintracciato al termine di un'attività mirata svolta congiuntamente dal personale dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

