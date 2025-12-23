Pontedera l’Anc e l’Arma dei Carabinieri in visita ai bambini ricoverati in ospedale

Questa mattina, l’Anc e l’Arma dei Carabinieri hanno visitato il reparto pediatrico dell’ospedale 'Lotti' di Pontedera, portando un gesto di vicinanza e conforto ai bambini ricoverati. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri, mira a offrire un momento di serenità durante le festività, rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità locale.

Si è svolta stamattina la consueta iniziativa del Babbo Natale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha fatto visita al reparto pediatrico dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera, regalando un momento di gioia ai piccoli degenti ricoverati durante le festività.Babbo Natale, accompagnato dai.

