Natale i disegni dei piccoli alunni colorano le tovaglie alla mensa della Casa della Carità
I disegni realizzati dai bambini della scuola “Diaz” di San Giovanni arricchiranno con le loro creazioni le tovaglie della mensa della Casa della Carità, portando un tocco di semplicità e solidarietà nelle celebrazioni natalizie.
I disegni degli scolari della “Diaz” di San Giovanni coloreranno i tavoli natalizi alla mensa della Casa della carità. Stimolati dalle parole delle insegnanti e con la volontà di contribuire ai servizi della struttura di via San Nicolò, gli alunni delle terze A e B e della quarta A della primaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
