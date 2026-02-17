Springsteen e ICE | Born in the USA diventa simbolo di denuncia contro le politiche migratorie americane

Bruce Springsteen ha deciso di mettere a disposizione il suo celebre brano “Born in the U.S.A.” per denunciare le politiche migratorie dell’ICE, che secondo lui danneggiano le persone in cerca di rifugio. La decisione arriva dopo che l’agenzia di immigrazione ha utilizzato la canzone in un contesto che Springsteen ritiene inappropriato, alimentando così una polemica pubblica. Nei giorni scorsi, diversi attivisti hanno organizzato manifestazioni in tutto il paese, usando il brano come simbolo di protesta contro le misure restrittive e spesso considerate dure nei confronti dei migranti.

Springsteen Contro l’ICE: “Born In The U.S.A.” Diventa Simbolo di Protesta. Bruce Springsteen ha concesso l’utilizzo del suo brano iconico “Born In The U.S.A.” per un video di protesta contro le politiche dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo dell’immigrazione. L’iniziativa sottolinea la critica dell’artista verso l’operato dell’agenzia e le sue conseguenze sulle comunità immigrate, in particolare a Minneapolis, e si inserisce in un contesto di crescente attivismo artistico e politico. Un Impegno di Lunga Data. L’adesione di Springsteen alla protesta non è un evento isolato, ma il culmine di anni di dissenso espresso nei confronti delle politiche migratorie degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel gennaio 2026, molte star americane sono scese in piazza per protestare contro le politiche migratorie di Trump.

Venerdì mattina a Minneapolis, migliaia di persone si sono ritrovate davanti alla sede dell’Immigration and Customs Enforcement.

