Springsteen e ICE | Born in the USA diventa simbolo di denuncia contro le politiche migratorie americane
Bruce Springsteen ha deciso di mettere a disposizione il suo celebre brano “Born in the U.S.A.” per denunciare le politiche migratorie dell’ICE, che secondo lui danneggiano le persone in cerca di rifugio. La decisione arriva dopo che l’agenzia di immigrazione ha utilizzato la canzone in un contesto che Springsteen ritiene inappropriato, alimentando così una polemica pubblica. Nei giorni scorsi, diversi attivisti hanno organizzato manifestazioni in tutto il paese, usando il brano come simbolo di protesta contro le misure restrittive e spesso considerate dure nei confronti dei migranti.
Springsteen Contro l’ICE: “Born In The U.S.A.” Diventa Simbolo di Protesta. Bruce Springsteen ha concesso l’utilizzo del suo brano iconico “Born In The U.S.A.” per un video di protesta contro le politiche dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo dell’immigrazione. L’iniziativa sottolinea la critica dell’artista verso l’operato dell’agenzia e le sue conseguenze sulle comunità immigrate, in particolare a Minneapolis, e si inserisce in un contesto di crescente attivismo artistico e politico. Un Impegno di Lunga Data. L’adesione di Springsteen alla protesta non è un evento isolato, ma il culmine di anni di dissenso espresso nei confronti delle politiche migratorie degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Celebrity americane in prima fila contro politiche migratorie rigide: chiamano in causa libertà e diritti umani
Nel gennaio 2026, molte star americane sono scese in piazza per protestare contro le politiche migratorie di Trump.
Manifestanti si radunano a Minneapolis per protestare contro le politiche migratorie dell’agenzia federale competente
Venerdì mattina a Minneapolis, migliaia di persone si sono ritrovate davanti alla sede dell’Immigration and Customs Enforcement.
Bruce Springsteen & Daughter Jessica Together at the US Open and… Spike Lee
Argomenti discussi: Bruce Springsteen: su Rai5 il documentario Born To Rock. E lui dona Born In The Usa per un video contro l'Ice; Bruce Springsteen non tace contro le violenze dell’ICE: pronto il nuovo video di Born in the Usa; Springsteen ha dato Born In The U.S.A per un video contro l'ICE; Born tra Asti e Usa: Adesso vi racconto il mio Springsteen.
Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White è a Roma: Quando ascolto Nebraska, mi sento compresoCon il film in uscita al cinema il 23 ottobre, Jeremy Allen White e il regista Scott Cooper fanno tappa a Roma per la promozione di Springsteen: Liberami dal nulla. A seconda di quanto siate cresciuti ... comingsoon.it
Oggi, nel 1985: @springsteen raggiunge per la prima volta la #1 delle chart UK con l’album #BornInTheUSA. x.com
Il 16 febbraio 1985 Bruce Springsteen conquistava il primo posto nella classifica britannica con Born in the U.S.A., dimostrando che il cuore operaio del New Jersey poteva battere fortissimo anche dall’altra parte dell’Atlantico. Non era soltanto un successo co - facebook.com facebook