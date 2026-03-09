Arezzo concorsopoli di fine mandato | la Giunta corre come se domani chiudessero il Comune

Arezzo sta vivendo gli ultimi mesi di mandato della Giunta Ghinelli, durante i quali si registra un rapido cambio di incarichi e nomine. Secondo un comunicato stampa del Comune, sembra che si stia verificando un vero e proprio riassetto interno, con la Giunta che si muove con grande rapidità, come se il tempo a disposizione fosse poco. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la politica locale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo – Negli ultimi mesi di vita amministrativa della Giunta Ghinelli succede una cosa curiosa: in Comune sembra essere partita una specie di tombolata delle poltrone. Una dietro l'altra, senza quasi prendere fiato. Concorsi, nomine, dirigenti, direttori. manca solo il banditore col campanello. A far notare la strana "pioggia di bandi" è il consigliere comunale Michele Menchetti, che si chiede — con una certa malizia ma pure con qualche ragione — perché dopo sei anni di calma relativa, proprio adesso sia scoppiata tutta questa improvvisa voglia di sistemare incarichi e dirigenti.