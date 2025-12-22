Pronto Soccorso di Arezzo | se non muori ripassa domani

Natale al PS, tra Brufen, sedie e Babbo Giani Un ex amministratore entra al pronto soccorso pubblico e ne esce sconfitto dalla fila, non dalla malattia. Seduto per ore come un soprammobile rotto, scopre che la sanità pubblica non cura: parcheggia. Intorno a lui vecchi abbandonati, disabili scaduti e malati lasciati a marinare nel brodo della rassegnazione. Chi ha i soldi guarisce. Chi non li ha, aspetta. O crepa. E poi si lamentano se uno perde la fiducia nello Stato. AREZZO – Succede che una sera qualunque, a ridosso del panettone, l’ex vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini decide di fare un’esperienza estrema: andare al pronto soccorso del San Donato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pronto Soccorso di Arezzo: se non muori ripassa domani Leggi anche: Arezzo, dimessa due volte dal Pronto soccorso: muore donna di 39 anni Leggi anche: Arezzo: 39enne morta dopo due accessi al pronto soccorso Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morta a 39 anni al pronto soccorso del Policlinico: una dottoressa indagata per omicidio colposo; Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo tre giorni: indagati due medici; Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari: “Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite”. Aggredì il personale sanitario del Pronto Soccorso di Arezzo: condannato un 24enne per lesioni personali - Un 24enne originario di Vicenza ma residente ad Arezzo è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per lesioni aggravate a danno di personale ... gonews.it

