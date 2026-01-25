Ponte al Pino la passerella apre il 5 febbraio Campo di Marte col fiato sospeso | Da luglio i cento giorni di chiusura

A Ponte al Pino, la passerella riaprirà il 5 febbraio dopo i lavori di completamento. A Campo di Marte, si attende con attenzione il ripristino di un collegamento fondamentale, interrotto da luglio e chiuso per circa cento giorni. La prima fase dell’intervento si è conclusa ieri pomeriggio, seguita dalle prove di carico e dalle operazioni di rifinitura, che permetteranno di riaprire al pubblico in tempi brevi.

Firenze, 25 gennaio 2026 – La prima parte della posa è terminata ieri poco dopo le 16.30. Poi è toccato alle prove di carico e alle operazioni di rifinitura. A quel punto la passerella pedonale provvisoria, lunga 44 metri e larga 3, ha terminato il viaggio che l'ha portata dritta al fianco del cavalcavia ferroviario di Ponte al Pino. L'apertura ai pedoni, se tutto filerà liscio, è prevista il 5 febbraio: toccherà all'infrastruttura consentire ai fiorentini di attraversare il cuore di Campo di Marte da una parte all'altra fino almeno a settembre di quest'anno quando la chiusura totale al traffico (sia ferroviario che veicolare) riandrà in scena: 48 ore per la rimozione.

Firenze, chiusura di Ponte al Pino: posata la nuova passerella pedonale. Funaro: "Aprirà il 5 febbraio "

