I momenti più duri del ciclo Commisso a Firenze L’addio a Barone e il dramma di Bove sette anni con il fiato sospeso

Il ciclo di Commisso a Firenze è stato segnato da momenti difficili, tra l’addio a Barone e le sfide di Bove. Dopo sette anni di gestione, il club ha attraversato periodi complessi, con cambiamenti e tensioni che hanno lasciato il segno. Firenze si prepara a riflettere su un passato fatto di attese e difficoltà, ricordando gli eventi che hanno caratterizzato questa fase della storia rossoblù.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.