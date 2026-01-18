I momenti più duri del ciclo Commisso a Firenze L’addio a Barone e il dramma di Bove sette anni con il fiato sospeso
Il ciclo di Commisso a Firenze è stato segnato da momenti difficili, tra l’addio a Barone e le sfide di Bove. Dopo sette anni di gestione, il club ha attraversato periodi complessi, con cambiamenti e tensioni che hanno lasciato il segno. Firenze si prepara a riflettere su un passato fatto di attese e difficoltà, ricordando gli eventi che hanno caratterizzato questa fase della storia rossoblù.
Firenze, 18 gennaio 2026 – Gli occhi pieni d’orgoglio di quel 7 giugno 2019 difficilmente potranno essere dimenticati. Rocco Commisso gonfiava il petto salendo le scalette del Franchi che lo avrebbero condotto al centro del campo. Diecimila tifosi in tribuna. Lo sguardo commosso tipico di chi ce l’ha fatta. Di chi è partito bambino ed è tornato grande. In tutti i sensi, da uomo ricco e potente. «Chiamatemi Rocco », lo chiese fin da subito. Un modo per sentirsi un po’ di più fiorentino. Con il tempo ha imparato difetti e virtù di quella gente che ha il cuore interamente colorato di viola. Orgoglioso, determinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il dramma di Veronica Ewers: “Non ho più il ciclo da anni, il mio corpo ha ceduto. Smetto con la bici”
Leggi anche: Processo multe annullate, la teste Vizzi: “Uno dei momenti più duri in oltre trent’anni di servizio”
Quando abbiamo girato quella scena, avevo un'intossicazione alimentare", ha raccontato Ben Affleck durante un'intervista per Fox 32 Chicago, mentre parlava del suo nuovo film su Netflix. L'attore ha ricordato uno dei momenti più duri sul set di Armageddon, - facebook.com facebook
Pallavolo SL - Ortenzi: "Emotivamente sono momenti difficili, abbiamo visto il nostro traguardo allontanarsi" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.