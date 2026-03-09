Aquila | due pianisti per debellare la polio

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18:00, l’Auditorium del Conservatorio Alessandro Casella nell’Aquila ospiterà un evento con due pianisti che si esibiranno per sensibilizzare sulla lotta alla polio. L’iniziativa mira a raccogliere attenzione e sostegno su questa malattia, coinvolgendo la comunità locale e invitando il pubblico a partecipare. L’evento si svolgerà nel cuore della città, in un luogo dedicato alla musica e alla cultura.

Nel cuore dell'Aquila, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18:00, si trasformerà l'Auditorium del Conservatorio Alessandro Casella in una tribuna per la salute globale. Due pianisti d'eccezione, Simona Granelli e Fabio Berellini, saliranno sul palco non solo per esibirsi, ma per raccogliere fondi destinati a debellare definitivamente la poliomielite. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Rotary Club L'Aquila e il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia, due realtà locali che si uniscono al progetto internazionale End Polio Now. L'ingresso è a offerta libera, trasformando ogni contributo del pubblico in un mattone per costruire un mondo senza questa malattia.