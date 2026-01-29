Storie di pianoforti e di pianisti l' incontro con due veri insider del mondo degli 88 tasti

Domenica 1° febbraio, il vicolo San Francesco a Pordenone si anima con il piano city parlour. Alle 10.30, si tiene Pianos & Stories, un doppio incontro con due esperti del mondo del pianoforte. L’evento offre un’occasione unica per scoprire cosa succede dietro le quinte di questo universo, tra musica, storie e riflessioni di chi vive di e per i 88 tasti.

