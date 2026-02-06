I prossimi obiettivi per la Riserva? Debellare completamente la pesca di frodo

Da brindisireport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Riserva di Torre Guaceto punta a eliminare la pesca di frodo. Dopo aver raggiunto diversi obiettivi in questi 25 anni, ora il focus si sposta sulla lotta contro questa pratica illegale. La speranza è di proteggere meglio il mare e le specie marine, con interventi più decisi e mirati.

BRINDISI - Non solo i traguardi tagliati e gli obiettivi raggiunti, nel bilancio dei 25 anni del Consorzio di gestione di Torre Guaceto ci sono anche altri tipi di battaglie, per esempio contro la pesca di frodo. Mentre a Palazzo Nervegna si celebra il quarto di secolo dell'ente, il direttore del.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

