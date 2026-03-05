Carta Docente la Gilda attacca | le risorse finiscono per foraggiare gli enti esterni invece di sostenere il personale in modo strutturale e costante

La Gilda ha espresso preoccupazione per la riduzione della Carta Docente a 383 euro, sottolineando che le risorse vengono utilizzate principalmente per finanziare enti esterni anziché sostenere il personale in modo stabile e duraturo. La proposta di rendere deducibile fiscalmente questa somma è stata avanzata come possibile soluzione. La questione riguarda la gestione delle risorse destinate all’istruzione e come queste siano distribuite.

La Gilda critica il taglio della Carta Docente a 383 euro, proponendo la deducibilità fiscale delle spese per superare i limiti delle attuali piattaforme ministeriali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuova carta docente, sindacati divisi. Flc Cgil: “Cifra decurtata”. Cisl e Gilda “soddisfatti”, Uil: “Si includa anche il personale Ata”La “nuova” carta docente, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito su ilfattoquotidiano.

Carta Docente, il decreto interministeriale non arriva e gli insegnanti attendono ancora bonus e arretrati. La denuncia della Gilda sul ritardo del MinisteroSono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Una raccolta di contenuti su Carta Docente.

Temi più discussi: Graduatorie GPS e certificazioni informatiche in 24 ore, l'affondo della Gilda degli Insegnanti: I docenti precari, come sempre, sono trattati come un bancomat; Gps 2026, quanti docenti in graduatoria in ogni provincia? La tabelle della Gilda Insegnanti Benevento - PDF; Invalsi 2026: avviate le prove, ecco il calendario completo con date e materie per tutti i gradi scolastici. Guide primaria e secondaria; Sostegno e continuità didattica: la Gilda degli Insegnanti boccia l'ordinanza sulle GPS e chiede assunzioni strutturali.

Carta del docente, scende a 383 euro. Attiva dal 9 marzoAl via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di ... huffingtonpost.it

Carta del docente 2025/2026 attiva dal 9 marzo: i corsi della Tecnica della Scuola da acquistare col bonusCi siamo: la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà 383 euro.Una platea complessiva di beneficiari di oltre ... tecnicadellascuola.it

ULTIM'ORA CARTA DEL DOCENTE - SARA' DISPONIBILE DAL 9 MARZO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - - facebook.com facebook

Carta del docente, scende a 383 euro. Attiva dal 9 marzo x.com