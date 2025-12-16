Torna in piazza De Ferrari l' antica cerimonia del Confeugo con corteo storico rievocazioni e spettacoli

A Genova, nel cuore di piazza De Ferrari, torna nel 2025 il tradizionale Confeugo, un antico rituale che coinvolge corteo storico, rievocazioni e spettacoli. Questo appuntamento secolare rappresenta un momento di festa e speranza, celebrando le tradizioni della città e augurando un nuovo anno ricco di prosperità e buon auspicio per tutti i cittadini.

"Ben trovou, Messê ro Duxe", "Benvegnùo, Messê l'Abou": anche nel 2025 a Genova non può mancare il tradizionale appuntamento con il Confeugo, l'antico rituale che ormai da secoli diventa un auspicio collettivo per l'anno che verrà.L'appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, in un pomeriggio.

