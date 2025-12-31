Zaia a Due Palazzi | Penso sia civile dotare questo paese di una legge sul fine vita

Il 30 dicembre 2025, Luca Zaia, nuovo presidente del consiglio regionale del Veneto, ha visitato l’istituto penitenziario di Padova. Durante la visita, ha espresso la convinzione che sia importante dotare il paese di una legge sul fine vita, considerandola una questione di civiltà. La visita ha rappresentato un momento di confronto e riflessione su temi legati alla tutela dei diritti e alla dignità delle persone.

Show di Zaia tra i detenuti del Due Palazzi di Padova, risponde lui al call center: «Signora, le sposto la visita specialistica» - E lui si improvvisa operatore del centro prenotazioni sanitario ... corrieredelveneto.corriere.it

Carceri, Zaia a Padova: qui si lavora per ridare dignità e futuro - (askanews) – In occasione delle festività di fine anno, il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, si è recato in visita al Carcere Due Palazzi di Padova, per portare ... askanews.it

Zaia al Carcere Due Palazzi di Padova: vicinanza, lavoro e dignità In occasione delle festività di fine anno, il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha visitato il Carcere Due Palazzi di Padova per portare il saluto della comunità veneta a - facebook.com facebook

Zaia porta il saluto del Veneto al Carcere Due Palazzi: vicinanza a operatori, realtà attive e detenuti. “Qui si lavora per ridare dignità e futuro” tinyurl.com/4b3kv4dd x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.