Giorgio Mulè annuncia che entro aprile sarà approvata una legge sul fine vita, chiedendo ai partiti di rispettare la libertà di coscienza. Il senatore Pierantonio Zanettin ha dedicato l’ultimo anno a redigere un testo di legge che possa trovare un accordo tra le diverse forze politiche. Il progetto mira a regolamentare le procedure e i diritti dei pazienti in fase terminale. La proposta sta avanzando nelle commissioni parlamentari, mentre i parlamentari si preparano a discuterne in aula.

Giorgio Mulè ROMA – “In questo ultimo anno il nostro senatore Pierantonio Zanettin ha lavorato in maniera egregia a un testo di legge, cercando una convergenza tra partiti di maggioranza e opposizione. A questo punto, ci sono le condizioni per portarla in Aula”. Lo afferma, in un’intervista a ‘La Stampa’, il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, parlando della legge sul fine vita. “Si potrebbe fare anche prima di aprile, ma di mezzo c’è il referendum e allora va bene, arriviamo ad aprile, ma non oltre”, aggiunge. “Credo che lo Stato abbia un dovere di solidarietà verso chi soffre – prosegue – e che quindi debba offrire cure, sostegno e accompagnamento al fine vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mulè: “Una legge sul fine vita entro aprile, i partiti lascino libertà di coscienza”

