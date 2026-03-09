Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare l'uso di un'applicazione che permette di creare profili dei defunti e condividere informazioni sui social. L'autorità ha evidenziato che questa pratica mescola servizi ufficiali dei cimiteri con funzioni di tipo sociale, sollevando preoccupazioni sulla tutela della privacy e sulla gestione dei dati sensibili. La decisione è stata presa per garantire il rispetto delle norme vigenti.

AGI - No alla commistione tra servizi istituzionali dei cimiteri e quelli di natura 'social' e commerciale: questa la motivazione per cui il Garante per la privacy ha sanzionato Stup, società che distribuisce Aldilapp in Italia, i comuni di Ancona e Velletri e i rispettivi gestori dei servizi cimiteriali. Come funziona l’app Aldilapp. L'app consente agli utenti - previa registrazione - di individuare il luogo di sepoltura dei defunti nei cimiteri aderenti al servizio e offre anche funzionalità di tipo 'social' e commerciale. Utilizzando il database comunale, Aldilapp crea di default i 'profili digitali' dei defunti, consentendo la pubblicazione di dediche e l'accensione di ceri virtuali visibili a tutti gli utenti, nonché la fruizione di servizi come la fornitura di fiori o la pulizia delle tombe. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - App dei cimiteri con “profili” dei morti: stop del Garante

