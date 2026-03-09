Anziana uccisa in casa a Genova arrestato il figlio | dice di non ricordare nulla

A Genova, una donna di 86 anni è stata trovata morta nella sua casa con diverse ferite da arma da taglio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. Il figlio della vittima è stato arrestato e ha dichiarato di non ricordare nulla. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La vittima è Maria "Mariuccia" Marchetti. Una donna di 86 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Genova, colpita con diverse coltellate. La vittima è Maria "Mariuccia" Marchetti, residente in un appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana, dove viveva insieme al figlio minore. Proprio il figlio, Fabio Fibrini, 52 anni, è al momento l'unico sospettato ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato. L'uomo è stato trovato dagli agenti accanto al corpo della madre con i vestiti sporchi di sangue e agli inquirenti avrebbe dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto, parlando di un "vuoto mentale".