Un uomo è stato fermato a Genova dopo che la sua madre, un’87enne, è stata trovata morta nella loro casa. L’indagato, che si trovava nell’appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è attualmente sotto interrogatorio in Questura. La polizia ha sequestrato la scena del crimine e sta conducendo le indagini. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione.

É stato fermato il figlio dell’87enne trovata morta in un’abitazione a Genova. L’uomo, che era nell’appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è ancora sotto interrogatorio in Questura. La polizia ha recuperato e sequestrato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa l’anziana. Secondo una prima ricostruzione, il figlio maggiore da qualche giorno non sentiva la madre e così oggi ha deciso di andare a vedere cosa fosse successo. Una volta in casa, ha scoperto il cadavere della madre e ha chiamato la polizia. Nell’appartamento sono ancora in corso i rilievi del medico legale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anziana uccisa in casa a Genova, fermato il figlio

Genova, anziana uccisa a coltellate. Il figlio più giovane portato in questuraUna donna di 87 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nella sua casa, in via San Felice a Genova, nel quartiere di Molassana.

Leggi anche: Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate, fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue

Una selezione di notizie su Anziana uccisa.

Temi più discussi: ++ Anziana uccisa in casa a Genova, fermato il figlio ++; Dramma della solitudine alla Magliana: anziana trovata morta da giorni in casa; La scelta di Michelle, uccisa a Tel Aviv per restare con l'anziana a cui badava; Omicidio di Udine, Lauretta uccisa dal vicino di casa uscito dal carcere da poche ore.

Anziana uccisa in casa a Genova, fermato il figlio(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - É stato fermato il figlio dell'87enne trovata morta in un'abitazione a Genova. L'uomo, che era nell'appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è ancora sotto interrogatori ... msn.com

Genova, 87enne uccisa in casa. La polizia ha fermato il figlio di 52 anniÈ stato fermato uno dei figli della donna di 87 anni trovata morta questo pomeriggio nella sua abitazione di via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana. La vittima presentava diverse ferite ... tg24.sky.it

Tragedia a Molassana, anziana uccisa a coltellate, fermato il figlio x.com

Ha confessato il figlio dell’anziana uccisa e sepolta nei boschi di #Stupinigi, nel Torinese. Ai militari ha detto di averne nascosto il corpo perché temeva di perdere la sua #pensione. #Tg1 Davide Denina - facebook.com facebook