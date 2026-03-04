Risanamento in via Taormina Schifani | Per ogni baracca abbattuta c' è una famiglia che vive in una nuova abitazione

A Messina, la struttura commissariale al risanamento, guidata dal presidente della Regione Siciliana, continua le operazioni di intervento in via Taormina. Schifani ha affermato che per ogni baracca demolita viene trovata una nuova abitazione a una famiglia che prima viveva in condizioni precarie. L’attività si concentra sulla sistemazione di aree degradate e sulla sostituzione degli insediamenti abusivi.

Prosegue a Messina l'attività della Struttura commissariale al risanamento guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Dopo il trasloco delle famiglie nei nuovi alloggi, sono riprese le demolizioni nel rione Taormina che è la seconda baraccopoli più grande della città, con l'obiettivo di liberare un’ampia area e completare il lato sud dell’importante snodo della via don Blasco. “Dare una casa dignitosa a quanti hanno vissuto per troppi anni in condizioni disagevoli è l’azione prioritaria del risanamento – dice il presidente Schifani – e tutte le componenti della Struttura commissariale sono impegnate per dare risposte ai cittadini il più possibile adeguate e celeri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

