Antonio Tiberi è soddisfatto | Ho fatto una buona cronometro punto alla classifica generale

Antonio Tiberi ha concluso una buona prova di cronometro a Lido di Camaiore, dichiarando di aver fatto una buona prestazione. Dopo aver terminato la gara, ha dichiarato di essere soddisfatto e di puntare alla classifica generale. La competizione si è svolta sulla breve distanza e Tiberi si è mostrato ottimista riguardo ai risultati ottenuti.

Antonio Tiberi si è reso protagonista di una buona prestazione a Lido di Camaiore nella breve cronometro individuale (da 11,5 km) che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2026, attestandosi in nona posizione con un distacco di 33? dal vincitore Filippo Ganna e di soli 11? dal secondo posto del neerlandese Thymen Arensman. Il 24enne laziale della Bahrain-Victorious è stato uno dei migliori tra gli uomini che puntano alla classifica generale, perdendo pochi secondi da Primoz Roglic e Isaac Del Toro ma guadagnando terreno su altri big. “ Sapevo che oggi era fondamentale dare il massimo per guadagnare qualche secondo o difendermi il più possibile, e penso di aver fatto una buona prova a cronometro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonio Tiberi è soddisfatto: “Ho fatto una buona cronometro, punto alla classifica generale” Articoli correlati Leggi anche: Tour de France 2026, Antonio Tiberi: “Per la classifica generale la concorrenza sarà fortissima” Leggi anche: Bahrain Victorious, nel 2026 di Antonio Tiberi c’è il Tour de France: “Classifica generale? Vedremo, la concorrenza sarà fortissima” Una selezione di notizie su Antonio Tiberi Discussioni sull' argomento Trofeo Laigueglia 2026, Antonio Tiberi: Il mio ruolo da stopper è stato importante. Buone sensazioni; BAHRAIN-VICTORIOUS, AL TROFEO LAIGUEGLIA ALTRI SEGNALI IMPORTANTI PER TIBERI. Trofeo Laigueglia 2026, Antonio Tiberi: Il mio ruolo da stopper è stato importante. Buone sensazioniAntonio Tiberi conferma il suo ottimo stato di forma in questo avvio di stagione e conquista un buon terzo posto al Trofeo Laigueglia 2026, valevole come ... oasport.it BAHRAIN-VICTORIOUS, AL TROFEO LAIGUEGLIA ALTRI SEGNALI IMPORTANTI PER TIBERIUna storia lunga 24 anni... e oltre. Lo sponsor più longevo del Giro d'Italia, Banca Mediolanum, ha ospitato stamattina a Palazzo Biandrà, nel centro di Milano, la presentazione ufficiale del segno ... tuttobiciweb.it Antonio Tiberi: "Alla Tirreno Adriatico ho chiuso sul podio l'anno scorso, in un'edizione che è stata molto importante per la mia crescita. Avrei preferito un percorso con una salita lunga, però penso ci siano tante occasioni interessanti. Ho fatto la ricognizione de - facebook.com facebook Antonio Tiberi punta al podio alla Tirreno-Adriatico 2026 in una corsa che non gli è del tutto favorevole: è sui secondi che si giocherà la classifica, con i traguardi volanti decisivi. Scopri come cambia il percorso e le strategie nel nostro articolo. x.com